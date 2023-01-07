



Катастрофа МАУ в Иране: Трюдо дал обещание семьям погибших

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министры встретились с семьями погибших пассажиров рейса 752 Международных авиалиний Украины, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.



Напомним, что среди 176 погибших, были 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.



Премьер-министр и канадские министры подтвердили обязательство страны и Международной группы координации и реагирования привлечь Иран к ответственности за гибель пассажиров.



"Три года назад рейс PS752 был сбит иранским режимом. В тот день Канада потеряла много особенных людей — матерей, отцов, сыновей, дочерей. Ничто не может избавить от боли потери близких, но правительство Канады будет и впредь поддерживать семьи жертв, поскольку мы неустанно добиваемся справедливости и ответственности. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Мы будем помнить их", - сказал Трюдо.

