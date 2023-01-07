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Катастрофа МАУ в Иране: Трюдо дал обещание семьям погибших
07.01.2023 19:18 Алина Груднева

Катастрофа МАУ в Иране: Трюдо дал обещание семьям погибших

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министры встретились с семьями погибших пассажиров рейса 752 Международных авиалиний Украины, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года. 

Напомним, что среди 176 погибших, были 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Премьер-министр и канадские министры подтвердили обязательство страны и Международной группы координации и реагирования привлечь Иран к ответственности за гибель пассажиров.

"Три года назад рейс PS752 был сбит иранским режимом. В тот день Канада потеряла много особенных людей — матерей, отцов, сыновей, дочерей. Ничто не может избавить от боли потери близких, но правительство Канады будет и впредь поддерживать семьи жертв, поскольку мы неустанно добиваемся справедливости и ответственности. Сегодня мы скорбим вместе с вами. Мы будем помнить их", - сказал Трюдо.
 

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