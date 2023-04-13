



Катарский писатель призвал Махмуда Аббаса уйти в отставку

Известный катарский писатель Мохаммад аль-Мисфер призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса уйти в отставку.



Об этом сообщает Мiddle Еast Мonitor.



"Я призываю вас уйти в отставку ради палестинского народа, поскольку вы стали старше, страдаете от ряда заболеваний и не можете выполнять все требования”, - сказал он.



По словам писателя, при руководстве Аббаса число погибших палестинцев возросло до 230, и все это "под носом" у "хорошо вооруженных сил безопасности" ПА.



"После всего этого, пожалуйста, скажите мне, в чем заключается ваша работа, если вы и ваша ПА не защищаете палестинцев, землю и честь? Скажите мне, куда идут деньги, выплачиваемые странами Персидского залива, ЕС и США? Скажите мне, почему ваши службы безопасности ПА нападают на похороны мученика", - добавил он.



Писатель добавил, что Палестинская автономия бездействует или только делает заявления относительно "агрессии" Израиля.



"Итак, я призываю вас уйти в отставку, поскольку срок действия вашего политического мандата уже давно истек", - заключил он.

