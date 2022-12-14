



Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте

Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в заявлении официального представителя правительства страны.



"Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации", - отмечается в заявлении.



Как отметил катарский представитель, "государство Катар работает на основе принципа взаимодействия между учреждениями и действует в полном соответствии с международными законами и правилами".