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Катар об операции в Газе: новый эпизод в череде "ужасных преступлений"
09.05.2023 17:10 Алина Груднева

Катар об операции в Газе: новый эпизод в череде "ужасных преступлений"

Катар присоединяется к странам, осудившим сегодняшний удар по позициям палестинского "Исламского джихада" в Газе, в результате которого были ликвидированы трое высокопоставленных членов террористической организации.

Соответствующий комментарий предоставило министерство иностранных дел.

"Эти нападения являются новым эпизодом в череде ужасных преступлений оккупации против беззащитного палестинского народа, особенно женщин и детей", - сказали в Дохе.

Внешнеполитическое ведомство Катара объявило о том, что операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" якобы уничтожает шансы на мир.

"Это чревато расширением круга насилия из-за провокационной эскалации со стороны Израиля", - добавили в МИД.

Доха призвала международное сообщество "немедленно принять меры для обеспечения необходимой защиты" палестинцев и "заставить Израиль прекратить грубое нарушение международного права".

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