



Катар об операции в Газе: новый эпизод в череде "ужасных преступлений"

Катар присоединяется к странам, осудившим сегодняшний удар по позициям палестинского "Исламского джихада" в Газе, в результате которого были ликвидированы трое высокопоставленных членов террористической организации.



Соответствующий комментарий предоставило министерство иностранных дел.



"Эти нападения являются новым эпизодом в череде ужасных преступлений оккупации против беззащитного палестинского народа, особенно женщин и детей", - сказали в Дохе.



Внешнеполитическое ведомство Катара объявило о том, что операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" якобы уничтожает шансы на мир.



"Это чревато расширением круга насилия из-за провокационной эскалации со стороны Израиля", - добавили в МИД.



Доха призвала международное сообщество "немедленно принять меры для обеспечения необходимой защиты" палестинцев и "заставить Израиль прекратить грубое нарушение международного права".