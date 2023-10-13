



Катар грозится прекратить поставки газа

Катар угрожает прекратить поставки газа, если Армия обороны Израиля не прекратит наносить удары по объектам террористов в Газе.



Соответствующее заявление сделал командующий ВС Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.



"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим мировые поставки газа", - пригрозил он.



В свою очередь, МИД Катара объявило, что нынешним приоритетом страны является прекращение огня в Газе и предотвращение расширения цикла насилия.



"Работаем над усилением совместно с США по снижению эскалации и обеспечению прибытия гуманитарной помощи в Газу", - сказано в заявлении.