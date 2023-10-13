Новости » Политика
Катар грозится прекратить поставки газа
13.10.2023 19:46 Алина Груднева

Катар грозится прекратить поставки газа

Катар угрожает прекратить поставки газа, если Армия обороны Израиля не прекратит наносить удары по объектам террористов в Газе.

Соответствующее заявление сделал командующий ВС Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим мировые поставки газа", - пригрозил он.

В свою очередь, МИД Катара объявило, что нынешним приоритетом страны является прекращение огня в Газе и предотвращение расширения цикла насилия.

"Работаем над усилением совместно с США по снижению эскалации и обеспечению прибытия гуманитарной помощи в Газу", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы