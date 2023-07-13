



Кассетные боеприпасы от США уже в Украине

Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.



"Мы только что получили их (кассетные боеприпасы - ред.), мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на поле боя - ред.)", - сказал он.



Он отметил, что российские оккупанты понимают, что получив эти боеприпасы, Украина будет иметь преимущество: "Враг откажется от той части местности, где можно их использовать".



По словам Тарнавского, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее руководство.



Он также отметил ограничения по использованию боеприпасов, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.



"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", - добавил Тарнавский.



Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.