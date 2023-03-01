



Касифа хотят привлечь к ответственности за нападение на полицейского

Окружная прокуратура Иерусалима известила депутата Кнессета Офера Касифи, что рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах.



Сообщается, что будет проведено слушание.



Соответствующее решение принял государственный обвинитель Амит Айсман.



Речь идет о стычке между Касифом и полицейским, который преградил депутату дорогу летом прошлого года.

