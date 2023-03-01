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Касифа хотят привлечь к ответственности за нападение на полицейского
01.03.2023 20:03 Алина Груднева

Касифа хотят привлечь к ответственности за нападение на полицейского

Окружная прокуратура Иерусалима известила депутата Кнессета Офера Касифи, что рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах.

Сообщается, что будет проведено слушание.

Соответствующее решение принял государственный обвинитель Амит Айсман.

Речь идет о стычке между Касифом и полицейским, который преградил депутату дорогу летом прошлого года.
 

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