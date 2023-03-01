Касифа хотят привлечь к ответственности за нападение на полицейского
Окружная прокуратура Иерусалима известила депутата Кнессета Офера Касифи, что рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах.
Сообщается, что будет проведено слушание.
Соответствующее решение принял государственный обвинитель Амит Айсман.
Речь идет о стычке между Касифом и полицейским, который преградил депутату дорогу летом прошлого года.
הפרקליטות הודיעה לח"כ כסיף כי היועמ"שית שוקלת להעמידו לדין בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות כפוף לשימוע@almog_tamar https://t.co/SjWaAjfSPm— כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023