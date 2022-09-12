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Карл III выступил с обращением к парламенту
12.09.2022 16:20 Александр Юзовский

Карл III выступил с обращением к парламенту

Король Великобритании Чарльз III выступил с первым обращением к парламенту Великобритании в качестве монарха.

"Как сказал Шекспир о прежней королеве Елизавете, она была образцом для всех ныне живущих принцев", — процитировал великого британского литератора Чарльз III.

"Я не могу не чувствовать тяжесть истории, которая нас окружает и напоминает нам о жизненно важных парламентских традициях, которым члены обеих палат посвящают себя с такой личной приверженностью делу улучшения всех нас", — сказал король.

"В очень молодом возрасте ее покойное величество поклялась служить своей стране и своему народу и поддерживать драгоценные принципы конституционного правления, лежащие в основе нашей нации. Эту клятву она соблюдала с непревзойденной преданностью. Она подала пример бескорыстного долга, которому с божьей помощью и вашими советами я решил верно следовать", — закончил монарх.

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