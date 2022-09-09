



Карл III выступил с обращением к нации

Король Карл выступил со своим первым телеобращением к нации после вступления на престол.



Он отдал дань уважения "дорогой маме" и объявил о новых королевских титулах.



"Я обращаюсь к вам сегодня с чувством глубокой скорби", - сказал он.



"На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева - моя любимая мать - была вдохновением и примером для меня и всей моей семьи, и мы обязаны ей самым искренним долгом, который только может быть у семьи перед матерью, за ее любовь, привязанность, руководство, понимание и пример".



В это же время в соборе Святого Павла началась поминальная служба по королеве, на которой присутствовали премьер-министр, высокопоставленные министры и 2 000 представителей общественности.



Сегодня Карл III впервые вошел в двери Букингемского дворца в качестве монарха, а Камилла - в качестве королевы.



Монарх объявил сына Уильяма принцем Уэльским.