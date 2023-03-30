



Карл III в Германии поддержал Украину

Британский монарх король Карл III совершил свой первый государственный визит. Первой страной, которая встретила монарха, стала Германия – там в Берлине в честь Карла III был дан торжественный прием.



Для Украины этот визит особенный тем, что Карл III выразил поддержку Украине, заверив, что Великобритания и Германия "стоят вместе" на "защите свободы и суверенитета".



Король Карл III отдал должное "чрезвычайному гостеприимству" Германии к украинским беженцам во время своего первого государственного визита как монарха. Великобритания и Германия едины с Украиной в ее борьбе против российского вторжения, заявил британский монарх.



"Мы стоим бок о бок, защищая и продвигая наши общие демократические ценности. Это так ясно проявляется сегодня, когда мы вместе с Украиной стоим на защите свободы и суверенитета перед лицом неспровоцированной агрессии", – сказал он на приеме, организованном президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



В своем тосте на официальном ужине, который он частично произнес на немецком языке, король пообещал укреплять связи.



Карл III прибыл Берлин в среду, 29 марта, с королевой-консортом. Германия стала местом первого заграничного визита короля Карла за время его правления и первого визита британского монарха после государственного визита покойной королевы Елизаветы II в 2015 году, пишет УНН. Поездка должна была начаться в воскресенье во Франции, но первый этап был отменен из-за стачек и гражданских беспорядков в стране из-за пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.



В четверг Карл выступит перед Бундестагом, парламентом Германии. Затем он встретится с некоторыми украинскими беженцами, нашедшими убежище в Германии от российского вторжения на родине.



На следующий день король и королева-консорт отправятся в Гамбург, где посетят Мемориал Святого Николая, церковь, сильно пострадавшую от бомбардировок союзников во время Второй мировой войны. Находясь там, король и президент Германии возложат венки в рамках короткой поминальной церемонии.