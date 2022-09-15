



Карл III проведет "коронацию по прожиточному минимуму" в 2023 году - СМИ

Король Великобритании Карл III намерен провести "коронацию по прожиточному минимуму" в 2023 году, о чем сообщает портал Metro.



Согласно информации, монарх хочет, чтобы его финансируемая государством церемония стала показателем его миссии по созданию более финансово жизнеспособной королевской семьи - то, что он планировал в течение многих лет.



Стоит отметить, что коронация Елизаветы II обошлась в 1,57 миллиона фунтов стерлингов, и это на 1953 год. Сегодня эта сумма эквивалентна 46 миллионам фунтов стерлингов..



По мнению экспертов, официальная церемония коронации будет проведена только в следующем году.



Возможно, это произойдет 2 июня 2023 года, поскольку в этот же день в 1953 году была коронована его мать.