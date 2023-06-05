



Кари критикует “недосягаемого и элитарного” Смотрича из-за роста стоимости жизни

Министр связи Шломо Кари из партии “Ликуд” в понедельник обрушился с критикой на министра финансов Бецалеля Смотрича, назвав его и должностных лиц министерства “недосягаемыми и элитарными” и обвинив их в неспособности адекватно справиться с ростом стоимости жизни в стране.



“Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не без причины формировал министерский комитет по стоимости жизни”, – сказал Кари в интервью Ynet. “Социально-экономический кабинет во главе со Смотричем собирался только один раз по не относящимся к делу вопросам и без всякой причины”.



Кархи утверждает, что Смотрич стал “узником” чиновников Министерства финансов. Министр связи сказал, что “потерял веру в Смотрича”, уделив особое внимание плану частичного субсидирования детских садов для работающих родителей, который, по его словам, игнорирует потребности наиболее уязвимых слоев населения.



“Это показывает полную несостоятельность, когда он дает налоговые льготы только богатым людям вместо бесплатного образования. Смотрич представитель элиты, который не знает, что происходит на периферии. Я родом с периферии и знаю, что происходит с людьми, которые не знают, что купить в супермаркете, потому что не могут свести концы с концами. Этого разрыва больше не может быть”, – сказал Кари.



Тем не менее Кари защищал недавно принятый государственный бюджет на 2023–2024 годы, не принимая критику по поводу выделения значительных средств общине харедим.



“Никто не дарил подарков”, – настаивал Кархи. “Есть и хорошие части бюджета”.



В плане расходов на следующие два года правительство одобрило выделение миллиардов шекелей на цели, которые, как предупредило Министерство финансов и ведущие экономисты, снизят стимулы для сообщества харедим входить в состав рабочей силы и сделают ее менее квалифицированной, что по их мнению “задушит” экономический рост.



Однако резкую критику Кари в адрес Смотрича не разделил министр “Ликуд” Исраэль Кац. В беседе с Ynet Кац призвал всех министров работать вместе, потому что “это нужно обществу”.



“Я доверяю министру финансов. Он – часть команды”, – сказал министр энергетики.