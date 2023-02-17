



Каръи конфликтует с сыном министра “Ликуд” из-за планов закрыть три радиостанции

Министр связи Шломо Каръи в пятницу раскритиковал сына другого министра "Ликуд" за несогласие с его планами по закрытию трех радиостанций общественного вещания Can.



“Он выступает против судебной реформы и против реформирования медиа-рынка”, – написал Каръи в Твиттере о Яире Каце, председателе профсоюза работников израильской аэрокосмической промышленности, являющегося сыном министра туризма Хаима Каца, влиятельного представителя “Ликуд”.



“Но большой вопрос, кто вообще спрашивал его мнение?” – возмущен Каръи .



“У твоего отца есть планы на тебя в “Ликуд”. Было бы обидно, если бы вы их испортили”, — добавил министр связи.



Сообщение Каръи включало скриншот со статьей о критике Кацем усилий министра связи.



“Те, кто хочет заботиться о рабочих, не закрывают целые радиостанции и не выбрасывают своих сотрудников на улицу. Это не реформа. Это уничтожение. Мы продолжим поднимать голоса рабочих”, – написал Кац в четверг.



Кац опроверг утверждение Каръи о том, что им движет желание стать следующим председателем Гистадтрут и добавил: “Я все еще думаю, что реальная проблема заключается в том, чтобы отомстить сотрудникам Can под видом “реформы” просто потому, что они недостаточно вас поддерживают”.



“Хотя мы выиграли выборы демократическим путем и нам нужно разрешить управлять, это не означает, что значительная часть нации должна ходить с чувством, что они потеряли свою страну”, – сказал он.