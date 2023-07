Кардиолог объяснил, зачем Нетаниягу установили подкожный кардиомонитор

После выписки премьер-министра Биньямин Нетаниягу из больницы в воскресенье утром, возникли вопросы об общем состоянии его здоровья: в больнице объявили, что ему установили подкожный кардиомонитор.



Как пишет The Times of Israel, профессор Амит Сегев, директор отделения кардиологии и президент Ассоциации кардиологов Израиля, заявил, что сердце премьер-министра здоровое, но было решено имплантировать подкожный кардиомонитор, называемый Холтером, чтобы “позволить медицинскому персоналу премьер-министра продолжать регулярное наблюдение”.



Медицинское устройство имплантируется в область грудной клетки для мониторинга и регистрации сердечной деятельности в течение нескольких лет. Оно абсолютно не мешает повседневной деятельности.



Согласно сообщению 12-го канала, на фоне бурных спекуляций больница в воскресенье вечером опровергла утверждения о том, что официальные лица скрывают от общественности важную информацию о здоровье 73-летнего премьер-министра и причине его госпитализации.



The Times of Israel обратилась к профессору Шаулю Атару, директору отделения кардиологии Медицинского центра Галилеи в Нагарии, с просьбой объяснить, почему в грудь премьер-министра будет имплантирован долговременный кардиомонитор, если его сердце полностью здорово, и можно ли процедуру охарактеризовать как “традиционную”.



“Как только неврологическая причина будет исключена с помощью КТ или МРТ, вероятной причиной обморока будет какое-то нарушение сердечного ритма или то, что мы называем сердечной блокадой. Во многих случаях это доброкачественное заболевание, но его необходимо проверить”, — сказал Атар.



Он пояснил, что, как сообщалось, Нетаниягу прошел электрофизиологическое (ЭФ) исследование, чтобы выяснить, так ли это. Исследование включает в себя катетеризацию сердца, которая проходит в правую часть сердца и измеряет интервалы электрической проводимости между определенными точками проводящей системы сердца.



“Вы хотите знать, является ли время проведения нормальным или слишком долгим. Если они слишком длинные, значит, что-то не так”, — объяснил Атар.



“Иногда это лечится установкой кардиостимулятора [для регулирования электрических сигналов]. Кардиостимулятор премьеру не давали, но это не исключает полностью возможности того, что у него была какая-то преходящая блокада”, — предположил он.



Нетаниягу установили кардиомонитор, называемый имплантируемым петлевым регистратором (ILR) . ILR представляет собой прямоугольное металлическое устройство размером от одного до двух дюймов, напоминающее флэш-накопитель, содержащее электрическую цепь и аккумулятор. Он вводится подкожно в левую область грудной клетки и действует в течение двух-трех лет.



ILR отслеживает частоту сердечных сокращений и сердечный ритм и автоматически создает записи любой аномальной электрической активности. Он сохраняет информацию и может отправить ее кардиологу пациента. ILR поставляется с ручным активатором, синхронизированным с имплантированным устройством, чтобы пациент мог предложить устройству записать данные, если они почувствуют симптомы.



Атар сказал, что сомневается, что Нетаниягу страдал простым обезвоживанием. Скорее всего, в прошлые выходные у него был не первый случай обморока, и что его врачи решили, что пришло время более внимательно следить за вещами с ILR.



“Им нужны точные ответы, чтобы понять, почему у него закружилась голова или он упал в обморок. Тем не менее, важно иметь в виду, что нейрокардиогенный обморок в основном является очень доброкачественной ситуацией и может возникать нечасто. Если это так, то не требуется никаких вмешательств, таких как кардиостимулятор или лекарства”, — сказал Атар.