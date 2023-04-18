Новости » Политика
Капитан El Al пассажирам: Диктатура доведет до Холокоста, боремся за демократию
18.04.2023 12:48 Аркадий Бочаровский

Капитан El Al пассажирам: Диктатура доведет до Холокоста, боремся за демократию


Во время рейса авиакомпании El Al в Нью-Йорк капитан обратился к пассажирам с объявлением.

Он сказал, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной". 

Пилот произнес эти слова в конце процесса посадки пассажиров в самолет в Израиле перед взлетом. По словам пассажира самолета, пилот произнес эти слова как на иврите, так и на английском языке.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы