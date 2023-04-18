



Капитан El Al пассажирам: Диктатура доведет до Холокоста, боремся за демократию



Во время рейса авиакомпании El Al в Нью-Йорк капитан обратился к пассажирам с объявлением.



Он сказал, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".



Пилот произнес эти слова в конце процесса посадки пассажиров в самолет в Израиле перед взлетом. По словам пассажира самолета, пилот произнес эти слова как на иврите, так и на английском языке.

