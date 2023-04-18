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Капитан El Al извинился за свои слова
18.04.2023 19:04 Алина Груднева

Капитан El Al извинился за свои слова

Капитана самолета авиакомпании El Al извинился за свои слова о Холокосте и диктатуре.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Напомним, во время полета он сказал пассажирам, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".

В El Al поспешили заверить, что "компания осуждает политические заявления любого рода".

Позже поступило сообщение, что министр транспорта Мири Регев пришла в ярость, узнав о словах капитана.
 

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