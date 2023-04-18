



Капитан El Al извинился за свои слова

Капитана самолета авиакомпании El Al извинился за свои слова о Холокосте и диктатуре.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Напомним, во время полета он сказал пассажирам, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".



В El Al поспешили заверить, что "компания осуждает политические заявления любого рода".



Позже поступило сообщение, что министр транспорта Мири Регев пришла в ярость, узнав о словах капитана.

