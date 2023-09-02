



Кандидатка в Сенат Польши открестилась от слов, что Путин - военный преступник

Кандидатка в польский Сенат Малгожата Зых, которую сняли с выборов, открестилась от своих же слов о том, что президент России Владимир Путин является военным преступником.



По данным газеты Polsat News, заявление с извинениями перед ним она принесли в социальной сети.



Преступником Зых изначально назвала Путина, выполняя требование "Польской крестьянской партии" (PSL), чтобы попасть в партийный список. Когда же ее сняли с участия в выборах в Сенат, она решила взять свои слова обратно.



"Не соответствует ценностям демократического правового государства и христианским ценностям называть президента России Владимира Путина "военным преступником", поскольку до сих пор нет приговора Международного уголовного суда, перед которым он обвиняется в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию", – сказала политик.



Зых также считает, что "нельзя" осуждать людей, поскольку это "может сделать лишь Бог", и даже Путин, по ее мнению, "имеет право на спасение".



"Чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения у президента России Владимира Путина за то, что назвала его в своем заявлении от 30 августа этого года "военным преступником", – отметила она.