



Кандидат в судьи БАГАЦа: Биби - иранский шпион





Адвокат Офер Бартель, бывший летчик, дал сегодня, 7 августа, интервью на 12-м канале и атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Адвокат Офер Бартель был в списке кандидатов, предложенных министром юстиции Гидеоном Сааром в Верховный суд.



"Простите меня за прямоту в том, что я сейчас скажу, но я скажу прямо, я думаю, что Биби уже является иранским шпионом", - сказал Бартель и пояснил, что "если есть кто-то, кто вредит этой стране, кто вредит безопасности страны, кто вредит экономике страны, кто вредит порядку в правительстве, закону и обществу, самим основам государства, то этот кто-то - наш премьер-министр, который атакует страну".



Тем временем организаторы акции протеста против правительства объявили, что в четверг состоится еще одна демонстрация: "В свете атаки депутатов и министров от правящей партии против БАГАЦа и принципа верховенства закона, в четверг, 10 августа будет проведена "операция конфликта интересов" - вечерняя демонстрация перед домами депутатов и министров.

