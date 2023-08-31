



Кандидат в президенты из СИЗО: Стрелков представил предвыборную программу

Бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин), пребывающий в московском СИЗО, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале 31 августа.



По словам Стрелкова-Гиркина, у него есть множество плюсов в сравнении с нынешним главой государства Владимиром Путиным.



В первую очередь было отмечено, что президент РФ не проявляет желание в руководстве военных процессов, ведь считает себя совершенно некомпетентным в этом вопросе.



"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ", — говорится в сообщении Стрелкова.



Также отмечено, что Владимир Путин очень доверчивый и в течении 8 лет его якобы обманывали мировые лидеры, среди которых: Барак Обама, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.



Сам экс-сотрудник ФСБ отметил, что ни одного дня не верил тем, кто проводил переговоры в Минске и в Нормандском формате, ведь изначально понимал, что это якобы обман.



Также Игорь Стрелков считает нынешнего президента РФ очень "добрым", поэтому тот и не знал во время начала войны о проблемах, которые существуют внутри страны.



"Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Тем не менее все руководители структур остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. Я же совсем не так добр, что могу доказать на практике", — написал Стрелков.



