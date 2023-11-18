



Кандидат в президенты из СИЗО: Стрелков объявил о самовыдвижении на выборах

Бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин), пребывающий в московском СИЗО, официально объявил о самовыдвижении в президенты на выборах 2024 года.



Об этом сообщает SOTA со ссылкой на его письмо, которое сторонники Гиркина зачитали на пресс-конференции в его поддержку.



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Также "кандидат" попросил развернуть штаб по сбору подписей. Помимо прочего, Гиркин обратился к различным организациям, чтобы те его поддержали.