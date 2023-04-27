



Кандидат в премьеры Словакии выступил против помощи Украине

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году может вернуться к власти, выступил против военной помощи Украине. Он также обещал блокировать санкции ЕС против России, сообщает Bloomberg.



Партия Роберта Фицо Smer сейчас лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, которые состоятся 30 сентября. Потенциальному возвращению Фицо помог национальный раскол из-за вторжения России в Украину.



На этой неделе экс-премьер встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы изложить цели своей внешней политики. Он заявил дипломатам, что в случае возвращения к власти заблокирует заявку Украины на членство в НАТО. По его мнению, это "наибольшая чушь", которая сделает конфликт глобальным.



Фицо также выступил против предоставления Украине военной помощи и пообещал заблокировать перевозку оружия через Словакию. Бывший премьер заверил, что не поддержит санкции ЕС против России.



"Нельзя ругать нацию за определенное мнение... Я не за Путина, я за мир. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией", - сказал он, отвергая идею о том, что его могут изолировать в ЕС вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном.



Однако, по данным Bloomberg, пока неизвестно, сможет ли Фицо сформировать коалицию.



