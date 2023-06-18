



Кандидат в начальники полиции: Со мной не будут перекрывать дороги

Ведущий кандидат на пост следующего комиссара израильской полиции указывает, что он, не колеблясь, займет жесткую позицию против протестов против судебной реформы, к чему призвал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



“Со мной они не будут перекрывать дороги. Они это сделали, но я справился с этим силой”, — сказал начальник полиции прибрежного региона Йорам Софер в интервью 12 каналу, которое должно быть полностью показано завтра вечером.



На вопрос, почему он чувствует потребность реагировать силой, Софер отвечает: “Потому что бандитизм есть бандитизм”.



“Тот, кто нападает на офицеров, нападает на Государство Израиль, а не на меня лично. Тот, кто плюет на офицеров, плюет на Государство Израиль, и поэтому, если нам нужно их арестовать, мы их арестуем. Если нам нужно их разогнать, мы их разгоним”, — говорит он.



“Зачем нужно допускать 8 месяцев одного и того же вреда населению”, — добавляет Софер, имея в виду демонстрации.



Его также спросили, сможет ли он сказать “нет” Бен-Гвиру, если получит этот пост.



"Что ты имеешь в виду? Почему нужно говорить “нет”? Вам нужно более или менее понять точку зрения министра. До сих пор я ни разу не видел, чтобы министр хоть раз сказал мне: “Сделай что-нибудь”, — говорит он.





