



Кандидат в мэры Явне требует назначить дату муниципальных выборов

Кандидат в мэры Явне, член городского совета Рой Габай вместе с членом городского совета Рамом Шароном обратились к министру внутренних дел Аелет Шакед с настоятельным призывом провести выборы мэра в соответствии с требованиями закона.



Выборы должны быть проведены во внеочередном порядке в связи с кончиной предыдущего мэра, сообщает "Аруц Шева".



Согласно закону, внеочередные выборы на должность мэра должны быть проведены в последний вторник перед истечением 60 дней со дня появления основания для их проведения (в этом случае выборы должны пройти 11 октября 2022), либо же дату должен назначить министр внутренних дел.



"Хотя со дня смерти мэра прошло две недели, дата проведения внеочередных выборов в Явне еще не назначена", - говорится в письме.



В министерстве иностранных дел ответили на обращение кандидата: "Выборы пройдут в соответствии с законом. Дата выборов находится на рассмотрении и будет объявлена ​​в ближайшие дни, как обычно".

