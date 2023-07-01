



Кандидат в мэры Нес-Ционы: чтоб вы сдохли



Четыре месяца до выборов - вероятно, не самое лучшее время для того, чтобы сказать жителям своего города "чтоб вы сдохли". Еще менее удачно говорить это в видеоролике, который должен побудить жителей проголосовать за вас.



Но именно это произошло с Галит Авиноам, известной активисткой и "борцом с правовой революцией", которая участвует в выборах на пост мэра Нес-Ционы. В конце опубликованного ею видео, после обращения к жителям, она добавила "Доброе утро, чтоб вы сдохли".



Авиноам (50 лет) - предприниматель, архитектор и преподаватель, которая, по крайней мере, судя по видео, считает, что сможет победить действующего мэра Нес-Ционы Шмуэля Боксера.



В видеоролике Авиноам сказала: "Я баллотируюсь на пост мэра Нес Ционы. Я хотела бы значительно продвинуть образование и другие важные вопросы. Я не являюсь посланником Боксера. У меня нет намерения присоединиться к нему на любом этапе. Даже если я не выиграю, этого не произойдет, потому что вы будете голосовать за меня, я буду сидеть в оппозиции и следить за тем, чтобы в городе все было хорошо." А потом, думая что запись прервана она добавила "чтоб вы сдохли".



В видеозаписи своей реакции на этот случай Авиноам обвинила Боксера в распространении видео: "Он распространил видео с искаженным и ложным текстом, как будто я проклинаю свой электорат. Электорат умен и знает, как отделить правду от лжи, и будет голосовать самым правильным образом. Шмуэль признает это и боится этого".