Кандидат в мэры Нацерета выбыл из гонки после покушения
Кандидат на пост главы муниципалитета в Нацерете Мусааб Духан вышел из предвыборной гонки.
По словам источников, соответствующее решение он принял после покушения, которое было совершено в августе.
"Инцидент со стрельбой пересек все красные линии. Это показывает, насколько преступники пытаются устранить тех, кто им противостоит", - сказал источник.
Ранее полиция арестовала троих подозреваемых в покушении на кандидата и его братьев. Их личности не раскрываются.