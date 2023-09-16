



Кандидат в мэры Нацерета выбыл из гонки после покушения

Кандидат на пост главы муниципалитета в Нацерете Мусааб Духан вышел из предвыборной гонки.



По словам источников, соответствующее решение он принял после покушения, которое было совершено в августе.



"Инцидент со стрельбой пересек все красные линии. Это показывает, насколько преступники пытаются устранить тех, кто им противостоит", - сказал источник.



Ранее полиция арестовала троих подозреваемых в покушении на кандидата и его братьев. Их личности не раскрываются.