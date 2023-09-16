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Кандидат в мэры Нацерета выбыл из гонки после покушения
16.09.2023 17:15 Алина Груднева

Кандидат в мэры Нацерета выбыл из гонки после покушения

Кандидат на пост главы муниципалитета в Нацерете Мусааб Духан вышел из предвыборной гонки.

По словам источников, соответствующее решение он принял после покушения, которое было совершено в августе.

"Инцидент со стрельбой пересек все красные линии. Это показывает, насколько преступники пытаются устранить тех, кто им противостоит", - сказал источник. 

Ранее полиция арестовала троих подозреваемых в покушении на кандидата и его братьев. Их личности не раскрываются.

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