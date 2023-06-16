



Кандидат в мэры Иерусалима от арабов обещает бороться с расизмом

Адвокат Валид Абу Тайе выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Иерусалима и продолжит баллотироваться, несмотря на то, что исламское постановление запрещает ему это делать. Муниципальные выборы должны состояться в конце октября.



Совет, ответственный за постановления в области исламского права, возглавляемый муфтием Иерусалима Мохаммедом Хусейном, недвусмысленно заявил, что любому палестинскому арабу, проживающему в Иерусалиме, запрещено принимать участие в муниципальных выборах в качестве кандидата или избирателя.



В интервью Nas Radio Абу Тайе сказал, что он будет баллотироваться на выборах в качестве кандидата от партии “Город всех его жителей”, и что его цель – представлять арабских жителей Иерусалима, 40 000 из которых имеют израильское гражданство.



Абу Тайе тверждает, что его цель – бороться за гражданские права “палестинцев” – со сносом домов, экспроприацией земли, неравным разделением ресурсов, дискриминацией и расизмом. По его словам, участие в выборах “не является признанием оккупации”, поскольку он по-прежнему считает Иерусалим “оккупированным”, но даже при таких обстоятельствах Абу Тайе считает себя обязанным действовать на благо народа.



“Права для палестинского сообщества не будут достигнуты сами по себе, а только предъявлением требований”, – уверен он.



Абу Тайе также попытался выдвинуть представителей для продвижения своей кандидатуры, несмотря на арабский консенсус, выступающий против такого шага. По этому поводу Абу Тайе бросил вызов исламскому постановлению, заявив, что оно является “политическим”.