



Кандидат от"Оцма Иегудит" выступает против возвращения евреев в Газу

Бригадный генерал в отставке Цвика Фогель, новое приобретение Бена Гвира в "Оцма Иехудит" и номер 10 в избирательном списке "Религиозных сионистов", заявил в интервью: "Сосуществование возможно только тогда, когда абсолютно ясно, что есть сторона победившая и сторона побежденная. Победившая сторона диктует условия, а проигравшая сторона не имеет иного выбора, кроме как принять условия. Так было в мирное время между нами и Египтом, и так с Иорданией, и так было в прекращении огня с Сирией.Только в тех местах, где другая сторона была явно побеждена и цена, которую она заплатила, была слишком велика - они достигли сосуществования. Они не стали любителями Сиона, но пришли к пониманию, что сосуществование в этих условиях лучше, чем страдать от войны".



По поводу оккупации Газы Фогеля ответил, что не хочет контролировать палестинцев, проживающих там: "Нам не нужно оккупировать Газу, брать на себя ответственность за жизни двух миллионов палестинцев и управлять ими".



"Есть единственное решение: закончить эту кампанию после того, как враг будет разгромлен. Никаких больше раундов, никаких больше волн, это последняя война. Это решение я хочу навязать всем, кто будет с нами в правительстве. Мы добьемся того, что это будет последняя война в Газе", - заявил Цвика Фогель.



