



Кандидат от коалиции на пост председателя БАГАЦа



Судья БАГАЦа Йосеф Эльрон объявил о своем намерении баллотироваться на пост председателя БАГАЦа. Выборы нового главы БАГАЦа должны состояться в октябре. Эльрон предлагает свою кандидатуру несмотря на то, что он не является судьей с наибольшим стажем.



Это противоречит практике старшинства, согласно которой на протяжении многих лет комитет по назначению судей утверждал назначение председателем Верховного суда судьи с наибольшим стажем.



"Я хотел сообщить Вам, что представляю свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда следующего созыва", - написал судья Эльрон в письме, которое он направил министру юстиции Яриву Левину и президенту БАГАЦа Эстер Хайют.



"Это представление моей кандидатуры не зависит от структуры и состава комитета по назначениям. Я буду просить, чтобы мое имя было включено в список кандидатов на этот пост, когда он будет опубликован". После этого заявления Хайют приняла решение включить судью вместо Эльрона в список кандидатов.



Старшинство судей - это практика, которая не закреплена законодательно. На протяжении многих лет комитет по назначению судей каждый раз заново голосовал за наиболее опытного судью..



В итоге, если не опираться на практику, то, назначение Эльрона принципиально возможно, поскольку в законе нет определения порядка назначения президента.



В качестве кандидата на замену Хайют рассматривается судья Ицхак Амит, чей стаж в БАГАЦе - самый большой после Хайют , он с 2009 года работает в Верховном суде. В коалиции не раз высказывались против назначения судьи Амита на эту должность, и можно предположить, что в правительство предпочло бы ему судью Эльрона, придерживающегося консервативных взглядов.