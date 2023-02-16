



Кандидат на пост президента США Никки Хейли заявила о поддержке Израиля

Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и посол Организации Объединенных Наций при администрации Дональда Трампа объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году, заявив при этом, что “поддержит наших друзей Израиль и Украину против Ирана и России”.



“Нам нужно создать страну, где каждый может делать все, что хочет”, – заявила Хейли. “Пусть победит лучший”.



В ООН Хейли поддержала выход США из ядерной сделки с Ираном 2015 года, которая, по мнению предыдущего правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, угрожала безопасности Израиля. Она также настаивала на выходе США из Совета ООН по правам человека из-за предвзятого отношения организации к Израилю.



Депутат Кнессета Дани Данон пожелал удачи Никки Хейли в президентской кампании в США.