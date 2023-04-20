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Кандидат на пост главы тель-авивского округа полиции  подал в отставку
20.04.2023 11:34 Аркадий Бочаровский

Кандидат на пост главы тель-авивского округа полиции  подал в отставку


Генерал Эли Казари - ведущий кандидат на пост главы Тель-Авивского округа полиции вместо Ами Ашада, сообщил вчера начальнику полиции Израиля Коби Шабтаю, что он решил уйти из полиции. "Вы превратили полицию в клуб друзей", - сказал Хазари Шабтаю, по словам полицейских чиновников.

Хазари ранее занимал должность секретаря по безопасности министра национальной безопасности, а до этого служил заместителем командующего Иерусалимским округом. Он критиковал Шабтая за серию назначений на руководящие посты, в ходе которых он продвигал на высокие должности своих соратников по организации, и особенно офицеров, с которыми он служил в МАГАВ.

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