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​​​​​​​Канцлер Германии Шольц сообщил, когда закончится война в Украине
24.03.2023 18:54 Раиса Вовк

​​​​​​​Канцлер Германии Шольц сообщил, когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война окончится после вывода российских войск с территории Украины. Об этом пишет издание Bild.

"Совершенно ясно, как эта война может закончиться. Россия должна вывести войска", - заявил Шольц после проходившего в Брюсселе саммита ЕС.

Канцлер также отметил, что европейские страны могут помешать российскому диктатору Владимиру Путину "навязать свои империалистические цели" и изменить границы в Европе.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял, что сомневается в том, что война в Украине может быстро завершиться. 

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