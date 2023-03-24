



​​​​​​​Канцлер Германии Шольц сообщил, когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война окончится после вывода российских войск с территории Украины. Об этом пишет издание Bild.



"Совершенно ясно, как эта война может закончиться. Россия должна вывести войска", - заявил Шольц после проходившего в Брюсселе саммита ЕС.



Канцлер также отметил, что европейские страны могут помешать российскому диктатору Владимиру Путину "навязать свои империалистические цели" и изменить границы в Европе.



Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял, что сомневается в том, что война в Украине может быстро завершиться.