



Канцлер Германии: Путин не запугает Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в "милитаризации" власти, пишет Bild.



"9 мая Путин разместит своих солдат, танки и ракеты в Москве", – заявил Шольц во вторник перед Европарламентом в Страсбурге, имея в виду парад в российской столице в честь победы над нацистской Германией.



"Нас не запугать такой силой. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", – добавил Шольц.



Немецкий канцлер говорил о танках во множественном числе, впрочем, на параде в Москве был только один танк Т-34-85 еще времен Второй мировой. Очевидно, это связано с большими потерями российской армии в Украине.



Во вторник Шольц выступает перед евродепутатами. Ожидается, что канцлер поделится своими взглядами на текущую ситуацию и будущее Европейского Союза в то время, когда Союз пытается переориентироваться на глобальном уровне.



