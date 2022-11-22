



Канцлер Германии призвал быть готовым к эскалации войны в Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры, сообщает Reuters.



"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.



Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.



Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.



Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.



Напомним, парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупки нового вооружения и военной техники.