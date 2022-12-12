



Канцлер Австрии вызвался быть посредником между Украиной и Россией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине. Об этом он заявил во время своего выступления на телеканале ORF2.



Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ, если это будет способствовать завершению войны в Украине. Политик также отметил, что его страна придерживается нейтралитета, но есть ряд вопросов, которые являются для них принципиальными.



"Мы нейтральная страна, у нас особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Однако мы имеем четкую позицию относительно гуманитарных коридоров, прекращения огня и объективного расследования военных преступлений", - сказал канцлер.



Напомним: еще в начале российского полномасштабного вторжения в Украину Карл Нехаммер первым из европейских лидеров лично встретился с Путиным для обсуждения ситуации. Однако тогда, как и ожидалось, достичь каких-то сдвигов в позиции главы Кремля не удалось. Также Нехаммер обсуждал с Путиным обмен пленными и зерновой коридор из украинских портов.