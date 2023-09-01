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Канцелярия Нетаниягу о свиданиях заключенных с семьями: решение не принято
01.09.2023 17:35 Алина Груднева

Канцелярия Нетаниягу о свиданиях заключенных с семьями: решение не принято

Канцелярия главы правительства опровергла сообщения о том, что было решено сократить свидания заключенных с семьями до одного в два месяца.

"Это фейк. Никакого решения пока не принято и не будет принято до специального обсуждения этого вопроса с участием всех силовых ведомств, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу запланирован на следующую неделю", - сказано в сообщении.

Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал, что сейчас заключенным террористам разрешено видеться с семьями раз в месяц, а нужно, чтобы свидания проходили не чаще чем одно в два месяца.
 

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