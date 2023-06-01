



Канадские организации добиваются запрета Беннету въезжать в страну

Юридические представители нескольких канадских, канадско-палестинских и еврейских организаций подали юридическую записку, чтобы запретить бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету въезд в Канаду, так как он планирует выступить на ежегодном мероприятии Центра Симона Визенталя в Торонто в следующем месяце.



По мнению представителей, Канада должна запретить въезд Беннету в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев. В петиции говорится: “Федеральное правительство имеет внутренние и международные юридические обязательства по исключению виновных в злодеяниях”.



В обращении поясняется, что Беннет “принимал активное участие в развитии незаконных израильских поселений в палестинской автономии”. Документ цитирует отчет “Мир сейчас”, согласно которому правительство Беннета увеличило развитие “поселений на палестинской земле” и поддержало выселение арабов из восточного Иерусалима.



Представители отмечают, что Канада не признает контроль Израиля над Иудеей и Самарией. Согласно политике страны, ООН и международному праву, израильские общины в Иудее и Самарии являются “военным преступлением”. В обращении добавляется, что бывший премьер-министр “был причастен к убийству 102 ливанских граждан в Кане в 1996 году и призывал к внесудебным казням арабов, противостоявших силам ЦАХАЛа”.