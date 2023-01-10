



Канада закупит 88 американских истребителей F-35

Канада заключила соглашение с Lockheed Martin Corp и правительством США о закупке 88 истребителей F-35.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правительственные источники.



Ожидается, что первые четыре самолета будут доставлены в 2026 году, а полная эксплуатационная мощность парка ожидается в период с 2032 по 2034 год.



Правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (15 миллиардов долларов США) на покупку, которая является крупнейшей инвестицией в Королевские ВВС Канады за более чем 30 лет.