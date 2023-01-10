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Канада закупит 88 американских истребителей F-35
10.01.2023 07:10 Ольга Белозерова

Канада закупит 88 американских истребителей F-35

Канада заключила соглашение с Lockheed Martin Corp и правительством США о закупке 88 истребителей F-35.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что первые четыре самолета будут доставлены в 2026 году, а полная эксплуатационная мощность парка ожидается в период с 2032 по 2034 год.

Правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (15 миллиардов долларов США) на покупку, которая является крупнейшей инвестицией в Королевские ВВС Канады за более чем 30 лет.

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