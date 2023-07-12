



Канада выделит Украине очередной мощный пакет помощи

Канада объявила о новом пакете финансовой помощи более чем на 411 млн долларов для Украины, а также укреплении трансатлантической безопасности. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо, сообщает пресс-служба главы канадского правительства.



"Новое финансирование для Украины основывается на более 8 миллиардах долларов в виде многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года", - говорится в сообщении.



Кроме того, Канада продолжит предоставлять Украине военную технику и обучение, необходимое ей для самообороны.



"Канада намерена опираться на нашу военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные беспилотные камеры", - сказал глава правительства.



Премьер-министр объявил о дополнительных 37 млн долларов к Комплексному пакету помощи для Украины. Эти средства должны поддержать предоставление НАТО нелетальной практической помощи Украине.



Трюдо также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области кибербезопасности в размере двух миллионов долларов для поддержки усилий по противодействию враждебной киберактивности перед лицом киберрисков и угроз.



Премьер также напомнил, что Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписали заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.