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Канада выделит около миллиарда долларов на новые ядерные технологии
28.10.2022 03:33 Евгения Маркова

Канада выделит около миллиарда долларов на новые ядерные технологии

Канада инвестирует в разработку малого модульного реактора, уменьшив выбросы в окружающую среду, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает Reuters.

Это будет первый коммерческий небольшой модульный реактор в странах G7.

Проект, который обойдется в 708 миллионов канадских долларов, разрабатывает коммунальная компания Ontario Power Generation.

Энергетический кризис, возникший из-за войны России в Украине, повысил интерес к атомной энергетике, отмечает издание.

"Мы делаем это потому, что ядерная энергия – как источник энергии, не вызывающей выбросов – имеет решающее значение для достижения климатических целей Канады и мира", — заявил Уилкинсон.

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