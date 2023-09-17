



Канада выделит на системы ПВО для Украины более $24 млн

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о намерении выделить 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн долларов США) на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщает The Guardian.



По словам канадского министра, средства будут направлены возглавляемому Британией партнерству, которое покупает оборудование для украинской ПВО, чтобы помочь Украине отражать атаки российских ракет и дронов.



Партнерство, в которое также входят США, Нидерланды и Дания, планирует приобрести сотни ракет ПВО малой и средней дальности и соответствующие системы.



Этот вклад, по словам Блэра, является частью военной помощи Киеву стоимостью 500 миллионов канадских долларов, которую канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне этого года.



С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов канадских долларов помощи, включая около 1,8 миллиарда канадских долларов военной помощи. В частности Канада передала украинской армии несколько своих танков Leopard 2.