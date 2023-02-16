



Канада выделит еще $7,5 млн на разминирование территории Украины

Канада дополнительно выделит 7,5 миллиона канадских долларов на разминирование и обучение украинских специалистов. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время встречи с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.



Жоли заверила, что Канада и дальше будет помогать Украине в борьбе с агрессором и сделает все возможное, чтобы Украина преодолела последствия войны и смогла в дальнейшем развиваться.



В свою очередь Клименко поблагодарил правительство Канады за мощную помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения в РФ.



"Нас связывают не только большая украинская диаспора, но и совместные проекты, начиная от развития патрульной полиции и реформирования Нацполиции и до сих пор, когда вы нас поддерживаете во время войны", - сказал он.