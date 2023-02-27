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Канада вводит новые санкции против КСИР
27.02.2023 17:50 Алина Груднева

Канада вводит новые санкции против КСИР

Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении 12 высокопоставленных должностных лиц КСИР и иранских силовиков.

Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

Ограничения введены за "систематические нарушения прав человека" в Исламской Республике. Речь идет о жестких подавлениях акций протеста в Иране.

Среди лиц, которые попали под санкции, оказался Губернатор северо-западной иранской провинции Курдистан Эсмаил-Зарей Куша и командующий военизированными формированиями Басидж в Санандадже Мортеза Мир Агай.

 

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