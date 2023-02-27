



Канада вводит новые санкции против КСИР

Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении 12 высокопоставленных должностных лиц КСИР и иранских силовиков.



Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.



Ограничения введены за "систематические нарушения прав человека" в Исламской Республике. Речь идет о жестких подавлениях акций протеста в Иране.



Среди лиц, которые попали под санкции, оказался Губернатор северо-западной иранской провинции Курдистан Эсмаил-Зарей Куша и командующий военизированными формированиями Басидж в Санандадже Мортеза Мир Агай.



