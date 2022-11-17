



Канада ввела санкции против производителя дронов Shahed

Канада расширила санкции в отношении Ирана "в ответ на его продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека и продолжающиеся действия по дестабилизации мира и безопасности".



Об этом сообщается на сайте правительства Канады.



Санкции, среди прочего, были введены против по исследованию, разработке и производству вооружений, связанной с КСИР, - Shahed Aviation Industries. Эта компания участвует в производстве серии иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed, которые используются российскими войсками "для атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине".



Вторая компания, подвергнувшаяся санкциям Канады, - Qods Aviation Industries. Это государственная компания по производству БПЛА, основанная КСИР, которая производит беспилотники, используемые террористическими организациями, связанными с "Хизбаллой". Также Qods Aviation Industries участвует в разработке смертоносных БПЛА, экспортируемых в Россию для использования в войне против Украины.



Среди физических лиц санкции были введены против Сейеда Яхья Сафави (бывший главнокомандующий КСИР), Сейеда Курейши (бригадный генерал КСИР), Саида Агаджани (бригадный генерал КСИР) и Али Азади (командующий силами правопорядка в иранской провинции Курдистан).