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Канада ввела санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"
11.04.2023 20:31 Раиса Вовк

Канада ввела санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

В частности, в санкционный список попали:

  • Александр Иванов - совершал военные преступления против украинцев в Буче - военнослужащий 64 отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО;
  • Валерий Захаров - ученый в области комплексного освоения недр;
  • Николай Паньков - заместителя министра обороны РФ - госсекретаря по вопросам кадрового и кадрового обеспечения. Он обеспечивает поддержку ВС РФ, участвующих во вторжении в Украину, и осуществляет надзор за ними;
  • Андрей Комогорцев - гендиректор "Рыбинского заводс приборостроения" - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, осуществляющего разработку и производство ракетного вооружения для нужд ВС РФ;
  • Виктор Мячин - соучредитель кооператива "Озеро", участвует в создании финансовой базы путинского режима;
  • Сергей Руднов - основатель и руководителем нескольких медиа-компаний, в том числе "Балтийская Медиагруппа" и ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда". Поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности;
  • Ильхам Мамедхасан оглы Рахимов - российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина;
  • Николай Егоров - заместитель главы правления Антипинского НПЗ;
  • Алексей Исайкин - российский предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр";
  • Вадим Добров - гендиректор акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина";
  • Владимир Иванов - гендиректор АЛ "Энергия";
  • Леонид Пономарев -
  • Рустам Нургалиевич Минниханов - глава Республики Татарстан;
  • Гульсина Ахатовна Минниханова - супруга главы Татарстана, предприниматель. 

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