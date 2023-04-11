Канада ввела санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"
Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.
В частности, в санкционный список попали:
- Александр Иванов - совершал военные преступления против украинцев в Буче - военнослужащий 64 отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО;
- Валерий Захаров - ученый в области комплексного освоения недр;
- Николай Паньков - заместителя министра обороны РФ - госсекретаря по вопросам кадрового и кадрового обеспечения. Он обеспечивает поддержку ВС РФ, участвующих во вторжении в Украину, и осуществляет надзор за ними;
- Андрей Комогорцев - гендиректор "Рыбинского заводс приборостроения" - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, осуществляющего разработку и производство ракетного вооружения для нужд ВС РФ;
- Виктор Мячин - соучредитель кооператива "Озеро", участвует в создании финансовой базы путинского режима;
- Сергей Руднов - основатель и руководителем нескольких медиа-компаний, в том числе "Балтийская Медиагруппа" и ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда". Поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности;
- Ильхам Мамедхасан оглы Рахимов - российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина;
- Николай Егоров - заместитель главы правления Антипинского НПЗ;
- Алексей Исайкин - российский предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр";
- Вадим Добров - гендиректор акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина";
- Владимир Иванов - гендиректор АЛ "Энергия";
- Леонид Пономарев -
- Рустам Нургалиевич Минниханов - глава Республики Татарстан;
- Гульсина Ахатовна Минниханова - супруга главы Татарстана, предприниматель.