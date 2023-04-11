



Канада ввела санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.



В частности, в санкционный список попали: