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Канада ввела санкции против известных российских СМИ
10.11.2023 23:26 Дара Киевская

Канада ввела санкции против известных российских СМИ

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции, под которые попали девять человек и шесть компаний.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Канады, санкции, в частности, введены против газеты "Известия", "Парламентской газеты" и телеканала РЕН ТВ.

В пресс-релизе МИД уточняется, что попавшие под ограничения физлица и компании "входят в сеть, цель которой - распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют в качестве мнения экспертов".

По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, Канада совместно с партнерами продолжает "борьбу с российской дезинформацией".

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