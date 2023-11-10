



Канада ввела санкции против известных российских СМИ

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции, под которые попали девять человек и шесть компаний.



Как сообщили в Министерстве иностранных дел Канады, санкции, в частности, введены против газеты "Известия", "Парламентской газеты" и телеканала РЕН ТВ.



В пресс-релизе МИД уточняется, что попавшие под ограничения физлица и компании "входят в сеть, цель которой - распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют в качестве мнения экспертов".



По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, Канада совместно с партнерами продолжает "борьбу с российской дезинформацией".