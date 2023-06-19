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Канада ввела санкции против иранских судей
19.06.2023 19:02 Алина Груднева

Канада ввела санкции против иранских судей

Правительство Канады наложило санкции на иранских судей за предполагаемые нарушения прав человека.

Об этом было объявлено в понедельник, 19 июня.

Введенные ограничения запретят вести с этими судьями дела. Также будут заморожены их любые активы, которые могли держаться в Канаде.

"Сегодня в список санкций включены семь человек за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в системе уголовного правосудия Ирана, особенно в революционных судах", — сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что эти судьи выносили смертные приговоры и суровые наказания на фоне фиктивных судебных процессов и на основании "доказательств", собранных под пытками.
 

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