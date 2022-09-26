



Канада введет санкции против иранской "полиции нравов"

Канада введет санкции в отношении виновных в смерти 22-летней девушки Махсы Амини, включая так называемую "полицию нравов" Ирана.



Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Jerusalem Post.



"Мы снова и снова видели, как Иран игнорирует права человека, теперь мы видим это со смертью Махсы Амини и подавлением протестов. Сегодня я объявляю, что мы введем санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, в том числе иранской так называемой "полиции нравов", - сказал Трюдо.