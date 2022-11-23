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Канада введет санкции против белорусских фирм и чиновников
23.11.2022 21:15 Юлия Фрилис

Канада введет санкции против белорусских фирм и чиновников

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил о том, что Канада введет санкции против белорусских фирм и чиновников.

МИД Канады заявил, что наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний. Это касается предприятий, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками и обеспечивающих военную логистику России.

"Лукашенко никого не обманет, что Беларусь "вне войны", - пишет он.

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