



Канада введет санкции против белорусских фирм и чиновников

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил о том, что Канада введет санкции против белорусских фирм и чиновников.



МИД Канады заявил, что наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний. Это касается предприятий, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками и обеспечивающих военную логистику России.



"Лукашенко никого не обманет, что Беларусь "вне войны", - пишет он.