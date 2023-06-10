



Канада поддержала членство Украины в НАТО: подписана декларация

Канада официально поддержала стремление Украины получить членство в НАТО, подписав соответствующую декларацию.



Информацию об этом на пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.



"И сегодня мы зафиксировали в нашей совместной декларации с господином премьер-министром канадскую поддержку членства Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.



Украинский лидер поблагодарил правительства Канады, в том числе, за решение продлить на год режим беспошлинного ввоза товаров из Украины. Также он выразил благодарность за решение передать стране конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".



"Обсудили восстановление Украины, привлечение канадского бизнеса к восстановлению, к реализации конкретных проектов", - пояснил Зеленский.



Он также выразил поддержку канадцам, которые страдают от масштабных лесных пожаров. По словам Зеленского, в ходе переговоров с Трюдо поднимался вопрос о том, как Украина может помочь в этой ситуации.



Также стороны обсудили потребности Киева в артиллерии, бронетехнике и процесс разминирования в стране. Зеленский проинформировал о спасательной операции в Херсонской области.



