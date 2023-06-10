Канада поддержала членство Украины в НАТО: подписана декларация
Канада официально поддержала стремление Украины получить членство в НАТО, подписав соответствующую декларацию.
Информацию об этом на пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
"И сегодня мы зафиксировали в нашей совместной декларации с господином премьер-министром канадскую поддержку членства Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил правительства Канады, в том числе, за решение продлить на год режим беспошлинного ввоза товаров из Украины. Также он выразил благодарность за решение передать стране конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".
"Обсудили восстановление Украины, привлечение канадского бизнеса к восстановлению, к реализации конкретных проектов", - пояснил Зеленский.
Он также выразил поддержку канадцам, которые страдают от масштабных лесных пожаров. По словам Зеленского, в ходе переговоров с Трюдо поднимался вопрос о том, как Украина может помочь в этой ситуации.
Также стороны обсудили потребности Киева в артиллерии, бронетехнике и процесс разминирования в стране. Зеленский проинформировал о спасательной операции в Херсонской области.