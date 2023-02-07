



Канада патрулирует небо над Гаити для борьбы с бандами

Правительство Канады заявило в воскресенье, что направило военный самолет патрулировать воздушное пространство над Гаити, чтобы решить "тяжелую ситуацию с безопасностью" и поддержать усилия по пресечению деятельности гаитянских банд.



В заявлении Канады говорится, что она поддерживает Гаитянскую национальную полицию и использует патрульный самолет дальнего радиуса действия CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады в ответ на просьбу Гаити о поддержке, поскольку в стране продолжается эскалация насилия.



Канадское патрульное воздушное судно будет обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку для поддержки усилий по установлению и поддержанию мира и останется в регионе "в течение нескольких дней", заявило правительство Канады.